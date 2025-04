Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einer Wohnung in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 4. April 2025, gegen 15:40 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in der Alten Straße in Elsfleth gemeldet. Der 53-Jährige Mieter der Wohnung war mit einer glimmenden Zigarette eingeschlafen, die ein Kopfkissen entzündete. Dieses erlosch von selbst, sorgte aber für eine Verrauchung der Wohnung. Durch die Feuerwehr Elsfleth, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, wurde die Wohnung gelüftet. Der Bewohner blieb unverletzt und die Wohnung blieb weiter bewohnbar.

