Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Schmuckgeschäft in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 05.04.2025, kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Rathausstraße in Ganderkesee. Der bislang unbekannte Täter hat dabei die Schaufensterscheibe eingeschlagen und diversen Schmuck aus der Auslage entwendet. Durch eine Zeugin konnte eine männliche Person mit dunklem Kapuzenpullover beobachtet werden, die sich anschließend fußläufig vom Tatort in Richtung der Wittekindstraße entfernt hat.

Zwecks Fahndungsmaßnahmen wurde der Polizeihubschrauber eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 entgegen.

