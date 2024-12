POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Montag (02.12.) ereigneten sich in Mörfelden und Walldorf insgesamt drei Einbrüche in Wohnhäuser. Jedesmal wurden die Kriminellen bei ihren Taten von Bewohnern ertappt. Gewaltsam verschafften sich zwei Unbekannte gegen 14.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus im Kreuzbergweg. Sie trafen dabei auf die Bewohnerin und flüchteten daraufhin sofort ...

mehr