POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus Container entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Bruktererstraße; Tatzeit: 04.02.2025, 20.00 Uhr; Eine Rentnerin in ihrem eigenen Haus überfallen hat ein bislang unbekannter Mann an der Bruktererstraße in Borken. Am Dienstagabend hatte es gegen 20.00 Uhr an der Tür der Frau geklingelt. Nach dem Öffnen sprang plötzlich ein unbekannter Mann hervor und forderte Geld und Schmuck. Der Unbekannte hielt der Rentnerin den Mund zu, drängte ...

mehr