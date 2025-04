POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Falschfahrer auf der A 28 +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, den 05.04.2025, kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Rathausstraße in Ganderkesee. Der bislang unbekannte Täter hat dabei die Schaufensterscheibe eingeschlagen und diversen Schmuck aus der Auslage entwendet. Durch eine Zeugin konnte eine männliche Person mit dunklem Kapuzenpullover beobachtet werden, ...

