Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 44-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss - Blutprobe entnommen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend des 16.05.2025 kontrollierte eine Polizeistreife einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Fruchthallstraße. Im Verlauf der Kontrolle räumte der Fahrer ein, am Morgen einen Joint konsumiert zu haben. Zudem gab er an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde er als Betroffener im Ordnungswidrigkeitenverfahren belehrt. Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Daraufhin wurde der Mann zur Dienststelle verbracht und diesem dort eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Dem Fahrer drohen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot, sofern es sich um einen Erstverstoß handelt.|fi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell