POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule Isselhorst

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - In der Nacht zu Freitag (21.03.) wurde eine ca. zwei Meter große Bronzeskulptur gestohlen, welche an der Haller Straße/ Hauptstraße in Greffen stand. Die Figur wurde gewaltsam herausgebrochen. Aufgrund der Größe ist davon auszugehen, dass die Figur mit einem größeren Fahrzeug transportiert wurde. In den vergangenen Wochen kam es bereits mehrfach zu Diebstählen von ...

