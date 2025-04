Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Während Fahrt mit Gegenstand beworfen

Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Eine Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern meldete sich am späten Dienstagabend bei der Polizei. Der Grund: Während ihrer Fahrt auf der Bundesautobahn 62 kam es zu einem Konflikt mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Wie die 20-Jährige den Beamten mitteilte, war sie in Richtung Pirmasens unterwegs, als sie gegen 22:30 Uhr In Höhe der Ausfahrt Glan-Münchweiler mit ihrem Audi einen schwarzen BMW überholte. Aus bislang unbekannten Gründen warf der andere Fahrer einen Gegenstand gegen das Fahrzeug der jungen Frau, welches hierbei beschädigt wurde. Im Anschluss machte sich der Täter aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten BMW-Fahrer machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kfa

