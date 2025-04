Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls rückten Einsatzkräfte am späten Dienstagabend zur Bundesstraße 48 zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz aus. Dort kam gegen 21:30 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Polo aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen einen Baumstumpf, überschlug sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrerseite im Straßengraben liegen. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus seinem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 28-Jährigen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass die Kennzeichen am VW nicht zu dem Wagen passten und als gestohlen gemeldet waren. Der schwer beschädigte Polo wurde abgeschleppt und durch die Ordnungshüter zwecks Spurensicherung sichergestellt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum mutmaßlichen Kennzeichendiebstahl, dauern an. |kfa

