POL-PDKL: Unfallfahrer gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Eine Stadtbewohnerin erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Samstag, 20 Uhr, wurde ihr Fahrrad am Rittersberg gestohlen. Wie die Frau zu Protokoll gab, hatte sie das Mountainbike der Marke "Marin" an einem Fahrradständer mit einem Schloss angebunden. Am Samstagabend waren Schloss und Bike spurlos verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

