POL-KI: 250312.3 Kiel: Medieneinladung - Hupf-Übergabe - Zuwendung für Kieler Polizeibeamtin

Kiel (ots)

Am 14. März wird Andreas Breitner in seiner Funktion als Vorsitzender des Hilfs- und Unterstützungsfonds einer Polizeibeamtin eine Zuwendung übergeben. Die Beamtin erlitt im September 2023 bei einem Einsatz einen Riss im Kreuzband sowie einen Muskelfaserriss. Sie war mehrere Monate dienstunfähig und befindet sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung. Weitere Information können der Anlage entnommen werden.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Übergabe eingeladen, die am Freitag um 11 Uhr beim 4. Polizeirevier Kiel (Werftstraße 217, 24143 Kiel) stattfindet. Um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0173/20 95 139 wird ausdrücklich gebeten.

Stephanie Lage

