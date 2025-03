Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250312.1 Schwentinental: Raser mit 60 km/h in 30-er Zone festgestellt

Schwentinental (ots)

Gestern führten Polizeikräfte in Schwentinental in der Kieler Straße eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von nur fünf Stunden stellten sie 250 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit fest. Ein Spitzenreiter brachte es auf 60 km/ in der 30-erZone, das Doppelte des Erlaubten.

Zwischen 14 und 19 Uhr unterzogen die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Schwentinental und dem Polizeibezirksrevier Kiel insgesamt knapp 1600 Fahrzeuge einer Geschwindigkeitskontrolle. Die Messstelle wurde in einer 30-er Zone in der Kieler Straße auf Höhe der dortigen Fußgängerbedarfsampel eingerichtet. Jeder sechste war zu schnell unterwegs. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein Fahrzeugführer fuhr deutlich schneller und wurde mit 60 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Zahlreiche Passanten suchten das Gespräch mit den kontrollierenden Einsatzkräften und begrüßten die durchgeführte Geschwindigkeitskontrolle. Die Polizeidirektion Kiel wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell