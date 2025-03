POL-KI: 250312.2 Kiel: Diverse Verstöße bei Schwerpunktkontrolle am Ostuferhafen festgestellt

Schwentinental (ots) - Gestern führten Polizeikräfte in Schwentinental in der Kieler Straße eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von nur fünf Stunden stellten sie 250 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit fest. Ein Spitzenreiter brachte es auf 60 km/ in der 30-erZone, das Doppelte des Erlaubten. Zwischen 14 und 19 Uhr unterzogen die ...

mehr