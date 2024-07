POL-HST: Fahrrad im Wert von 5.000 Euro gestohlen, Zeugen gesucht

Prerow (ots) - Am Dienstag, dem 02.07.2024 gegen 13:45 Uhr wurde die Polizei über einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in Prerow informiert. Was war passiert? Ein 46-jähriger Deutscher wollte nach derzeitigen Erkenntnissen mittels Pfandbons einen Energy Drink kaufen, es fehlten allerdings einige Cents und er hatte kein Geld dabei, so dass es zum Streit kam. Gleichzeitig erinnerten sich die Mitarbeiter an ...

mehr