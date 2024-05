Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg - Erbach

Homburg (ots)

Am 09.05.2024 ereignete sich in dem Zeitraum von ca. 22:30 Uhr bis 23:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht in der am Sportzentrum in Homburg Erbach, Grünewaldstraße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug (vermutlich weißer VW Golf) streifte beim Ein-/Ausparken den auf dem dortigen Parkplatz abgestellten blauen VW Golf mit Homburger Kreiskennzeichen im Frontbereich.

Durch die Kollision entstand ein Schaden im linken Bereich des Kotflügels und an der Felge. Ob an dem verursachenden Fahrzeug ebenfalls Sachschaden entstanden ist, ist derzeit unklar. Der Verursacher verlässt in der Folge die Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen An-gaben zu seiner Person, seinem Fahrzeug und der Art seiner Beteiligung zu machen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

