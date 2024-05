POL-HOM: Verkehrsunfall

Homburg (ots) - Am 06.05.2024 wurden in Jägersburg durch Unbekannte zwei Wahlplakate der Partei "Grüne Homburg" in der Straße "Am Geißenrech" beschädigt. Der oder die Täter rissen hierbei größere Teile des Allwetterkartons, auf welchem die Plakate aufgebracht waren, ab. Bereits zu einem unbekannten Zeitpunkt vor dem 26.04.2024 kam es zu einer Sachbeschädigung eines Wahlplakates der Partei "Grüne Homburg", welches in der Saar-Pfalz-Straße am Ortsausgang von ...

