Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Neukirch

Berauschter Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei hat am Montagabend einen Autofahrer aus der Verkehrs gezogen, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer saß. Der 41 Jahre alte Mann war gegen 22.30 Uhr im Ortsgebiet unterwegs, als er von einer Streife kontrolliert werden sollte. Er versuchte daraufhin davonzufahren, um der Kontrolle zu entkommen, fuhr allerdings in eine Sackgasse und wurde von den Beamten gestellt. Nachdem er deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum zeigte und selbst angab, mehrmals die Woche Rauschgift zu konsumieren sowie nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein, untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Sie behielten seinen Autoschlüssel ein. Zudem musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den 41-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Tettnang

Unfallflucht

Einfach davongefahren ist ein Unfallverursacher nach einer Kollision mit einem Mercedes Marco Polo am Montagnachmittag. Der Wagen war zwischen 15.30 und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz am Spielplatz in der Loretostraße geparkt. Der flüchtige Verursacher verursachte an dem Mercedes einen Schaden von rund 1.500 Euro, bevor er das Weite suchte und sich nicht um die Folgen kümmerte. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Fahrzeug nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 467 auf Höhe Bürgermoos suchte die Polizei Zeugen. Ein 35 Jahre alter Mercedes-Lenker war gegen 11.15 Uhr auf dem Weg von Kressbronn nach Ravensburg, als er einen vorausfahrenden grauen Kleinwagen überholte. Als er sich auf selber Höhe wie der Kleinwagen befand, scherte dieser ebenfalls nach links aus. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 35-Jährige mit seinem Wagen nach links aus und prallte gegen die Leitplanke. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Der graue Kleinwagen fuhr indes weiter. Personen, die Hinweise zu dem Wagen oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/93710 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Friedrichshafen

Jugendlicher angegriffen

Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt die Polizei gegen einen 17-Jährigen, der am Montagabend zwischen 21.30 und 22.30 Uhr im Bereich der Laimgasse einen 15-Jährigen verfolgt und angegriffen haben soll. Der Ältere, der in Begleitung eines Freundes gewesen sein soll, schlug dem 15-Jährigen nach ersten Ermittlungen einen Zahn aus. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Personen, die den Vorgang beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auto auf Parkplatz angefahren

Schaden von rund 1.500 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der am Montag zwischen 17.30 und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ailinger Straße einen geparkten Skoda angefahren hat. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern oder den Unfall zu melden. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Salem

Einbruch in Grundschule

Ein Einbrecher hat sich zwischen vergangenem Mittwoch und Montag Zutritt zur Grundschule in Beuren verschafft. Der Täter brach dafür ein Fenster auf. Im Inneren des Gebäudes durchsuchte er mehrere Schränke und stahl einen zweistelligen Bargeldbetrag. Außerdem versuchte er, zwei Türen aufzubrechen, was dem Täter wohl aber misslang. Der angerichtete Schaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07553/8269-0 erbeten.

Bermatingen

Beschädigung auf Sportgelände

Mehrere Stühle haben Unbekannte am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf dem Sportgelände "In der Breite" beschädigt. Die Täter verursachten damit wohl einen Schaden von rund 100 Euro. Anschließend flüchteten die Verantwortlichen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Hinweise auf die Verursacher werden unter Tel. 07551/804-0 entgegengenommen.

