Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241202.2 Büsum: Mülltonne beschädigt - Zeugen gesucht!

Büsum (ots)

Am Freitagabend hat ein Unbekannter in Büsum eine Mülltonne in Brand gesetzt und damit einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 19.00 Uhr ging in der Dithmarscher Straße eine Papiermülltonne in einem Verschlag in Flammen auf. Ein Anwohner entfernte das Objekt aus dem Unterstand und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Eine Streife bekämpfte die Flammen zunächst mit Bordmitteln, die Feuerwehr löschte die Tonne abschließend ab. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Aktuell geht die Büsumer Polizei davon aus, dass ein Unbekannter den Container mutwillig in Brand gesetzt hat und sucht daher nach Zeugen. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 04834 / 95200 melden.

Merle Neufeld

