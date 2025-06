Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Wohnung eingebrochen

Sachschaden von über 2.000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung im Weinbergweg angerichtet. Die Täter schlugen zwischen Donnerstagmittag und spätem Montagabend die Scheibe eines Balkons ein und verschafften sich hierüber an einem Hang Zutritt zu der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Mit mehreren Wertgegenständen, darunter Schmuck, flüchteten die Täter anschließend. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Horgenzell

Geschwindigkeitsüberwachung

Geschwindigkeitsverstöße haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montagvormittag auf der L 288 zwischen Ringgenweiler und Horgenzell überwacht. Vier Verkehrsteilnehmer müssen nach den Kontrollen mit einer Anzeige an die Bußgeldstelle rechnen. Ein 45-Jähriger hatte die zulässige Geschwindigkeit von 100 km/h mit seinem Audi um 20 km/h überschritten, die übrigen drei waren mit bis zu 15 km/h zu schnell unterwegs.

Leutkirch im Allgäu

Reifen an Pkw zerstochen

Den Reifen eines Pkw, der zwischen Sonntagabend und Montagmorgen auf einem Grundstück im Schleifweg abgestellt war, hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Die Fahrerin des Wagens bemerkte den Luftverlust erst während der Fahrt, zu gefährlichen Verkehrssituationen kam es glücklicherweise nicht. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen der Tat.

Wangen im Allgäu

Berauscht auf Elektroroller und Segway unterwegs - Anzeige wegen Drogenhandels

Wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kommt voraussichtlich auf zwei 34 Jahre alte Männer nach Verkehrskontrollen am Montag jeweils ein Bußgeld zu. Den einen stoppten Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu gegen 11 Uhr auf einem Radweg entlang der K 8003 mit seinem Elektroroller. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf Cannabis anschlug, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der zweite geriet gegen 15.30 Uhr im Stadtgebiet in eine Polizeikontrolle und wollte flüchten. Er hatte kein gültiges Versicherungskennzeichen an seinem Segway angebracht und kam bei seiner anschließenden Flucht nicht weit. Der Grund dürfte weniger das fehlende Versicherungskennzeichen gewesen sein, als dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Vortest schlug positiv auf Cannabis und Kokain an. Zudem führte der Mann mehrere Gramm Marihuana und einen vierstelligen Bargeldbetrag mit sich. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Auch für ihn endete die Kontrolle mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus.

Wangen im Allgäu

Fahren unter Drogeneinfluss - Autofahrer angezeigt

Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommen auf einen 51-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am frühen Dienstagmorgen zu. Ein Drogenvortest hatte bei dem Autofahrer positiv auf Kokain angeschlagen, zudem konnte er den kontrollierenden Beamten keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Die Polizisten untersagten dem 51-Jährigen daher nochmals ausdrücklich die Weiterfahrt und ordneten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an.

Amtzell

Alkoholisiert hinterm Steuer

Alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens hat sich am Montagabend ein 32-Jähriger gesetzt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle des Polizeireviers Wangen im Allgäu im Bereich der B 32 blieb die Alkoholisierung des Mannes nicht unentdeckt, weshalb der Autofahrer seinen Wagen stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen Alkoholtest durchführen musste. Dieser bestätigte die Überschreitung des gesetzlichen Grenzwerts von 0,5 Promille. Auf den 32-Jährigen kommen nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell