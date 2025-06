POL-PDLD: Landau - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Annweiler (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag verschiedene Wertgegenstände aus einem geparkten Opel Astra in der Quodgasse. Darunter befand sich eine Bankkarte mit der die Täter an sieben Zigarettenautomaten in Annweiler Verfügungen durchführten. Die Polizei Annweiler sucht Zeugen, denen in dieser Nacht Personen aufgefallen sind, die Interesse an geparkten Fahrzeugen gezeigt hatten oder sich entsprechend auffällig an Zigarettenautomaten ...

mehr