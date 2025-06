POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Annweiler (ots) - Die Polizeidirektion Landau weist Sie darauf hin, dass es aktuell in der Stadt Annweiler und der Verbandsgemeinde Annweiler vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, wobei es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte. Hierbei wurde durch die Anrufer über Einbrüche in der Nachbarschaft oder schwere Verkehrsunfälle berichtet, um so die Aufmerksamkeit der ...

