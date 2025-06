Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schutzengel flog mit

Westheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit verhältnismäßig glimpflichen Ausgang kam es am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Westheim. Ein 71 Jahre alter Mann aus dem Kreis Germersheim verlor nach bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW, kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug und landete anschließend auf der Seite. Beide Insassen mussten durch die Feuerwehr gerettet werden. Die beiden Personen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste die Hauptstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden - zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 30 000 Euro beziffert.

