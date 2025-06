Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 16-Jähriger mit frisiertem Roller

Edenkoben (ots)

Kurz vor 22 Uhr fielen einer Streife gestern Abend (04.06.2025) in der Luitpoldstraße drei Rollerfahrer auf, die mit weit über 50 km/h unterwegs waren. Da ein Roller mit einem Versicherungskennzeichen versehen war, wurde der Fahrer angehalten und kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass an dem Zweirad Manipulationen vorgenommen wurden, die zu einer höheren Fahrgeschwindigkeit führten. Auf Nachfrage gab der 16-Jährige an, dass sein Roller weit mehr als 50 km/h fährt. Und weil er hierzu nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen konnte, wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Roller wurde sichergestellt, weil ein Gutachten gefertigt werden muss. Das Jugendamt wurde informiert.

