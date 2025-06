Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Von der Fahrbahn abgekommen

B9 Lingenfeld (ots)

Am Mittwochmittag, den 04.06.2025, gegen 14:30 Uhr, kam ein 45-jähriger Mann auf der B 9 Höhe Lingenfeld in Fahrtrichtung Speyer aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Leitpfosten. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum des Abschleppvorganges musste die Fahrbahn zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

