Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeibeamtin im Rahmen eines Einsatzes geschlagen

Nordhausen (ots)

Am Sonntag randalierte gegen 21.40 Uhr ein 56-Jähriger im Bereich der Bahnhofstraße. Als Polizeibeamte am Einsatzort eintrafen und den Mann den polizeilichen Maßnahmen aufgrund der vorliegenden Sachbeschädigung unterziehen wollten, schlug der unvermittelt in Richtung einer Polizeibeamtin. Diese wurde im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Der Mann wurde anschließend zu Boden gebracht und fixiert. Bei der polizeilichen Abarbeitung des Einsatzes wurde bekannt, dass der Mann sich in einem psychologischen Ausnahmezustand befand. Er wurde in ein Fachklinikum gebracht. Die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell