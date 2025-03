LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr - Zwei Motorradfahrer verletzt

Nordhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Straße der Opfer des Faschismus. Zwischen Samstag, 20.10 Uhr und Montag, 5.50 Uhr, verschafften sich der oder die Täter über das Dach Zutritt in den Markt. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Die ...

