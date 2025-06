POL-PDLD: Edenkoben - Unfallflucht

Polizeidirektion Landau

Verkehrsteilnehmer meldeten gestern Nachmittag (04.06.2025, 17.30 Uhr) über Notruf einen auffälligen Autofahrer auf der A65 bei Kandel (Fahrtrichtung Ludwigshafen), der nach rechts von der Fahrbahn abkam, dabei gegenlenkte und über beide Fahrbahnen nach links steuerte und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Unbekümmert setzte er seine Fahr fort, wo er bei der AS Insheim erneut die Fahrbahntrennung schrammte. Bei der AS Landau-Nord/Auffahrt B10 knallte er an ein Verkehrszeichen und beim Zurücksetzen stieß er dann mit dem inzwischen verständigten Streifenwagen zusammen. Der 88-Jährige gab bei der Kontrolle an, keinen Unfall verursacht zu haben. Vielmehr sei er durch das einsetzende Unwetter und dem damit verbundenen "Wolkenbruch" abgelenkt gewesen. Die von ihm während der Fahrt bemerkten Knallgeräusche wurden auf die Wetterlage zurückgeführt. Seine Weiterfahrt wurde beendet. Die Fahrerlaubnis wurde einkassiert. Zeugen, die das Verkehrsgeschehen beobachtet haben und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen. Wegen der Kontrolle und Unfallaufnahme kam es im Bereich der AS Landau-Nord/B10 zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei appelliert: Mit zunehmendem Alter lässt die Fahrqualität, das Reaktionsvermögen sowie die Sehkraft nach. Seniorinnen und Senioren sollten stets selbstkritisch ihre Fahrfähigkeit im Blick behalten. Es ist empfehlenswert, sich frühzeitig mit dieser Thematik auseinander zu setzen und zum Beispiel mit Hilfe familiärer Unterstützung geeignete Alternativen auszuloten.

