POL-PPMZ: Frau randaliert vor Mainzer Club und geht Polizisten an

Am Donnerstag, 17.04.2025, gegen 04:00 Uhr, ging bei der Polizei Mainz die Meldung über eine weibliche Person ein, die vor einer Diskothek in der Flachsmarktstraße in der Mainzer Altstadt mit Sicherheitspersonal der Lokalität über ein bestehendes Hausverbot diskutiere. Bereits bei Eintreffen der Polizei verhielt sich die 24-jährige Frau sehr aggressiv und wahrte trotz mehrfacher Aufforderung keinerlei körperliche Distanz. Im Gegenteil begann sie immer wieder aufgebracht mit den Händen vor den Einsatzkräften zu gestikulieren. Als sie sich den Kräften schließlich bedrohlich näherte, wurde sie zu Boden gebracht und fixiert. Dabei wehrte sie sich massiv und griff unter anderem mehrfach in Richtung der mit sämtlichen Einsatzmitteln bestückten Gürtel sowie Schutzwesten der Einsatzkräfte. Unter erheblichem Kraftaufwand konnte sie letztlich zur Dienststelle gebracht werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Einsatzkräfte und die Beschuldigte leicht verletzt. Sie muss sich nun wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

