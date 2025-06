Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Annweiler (ots)

Die Polizeidirektion Landau weist Sie darauf hin, dass es aktuell in der Stadt Annweiler und der Verbandsgemeinde Annweiler vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, wobei es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte. Hierbei wurde durch die Anrufer über Einbrüche in der Nachbarschaft oder schwere Verkehrsunfälle berichtet, um so die Aufmerksamkeit der Geschädigten zu erreichen.

- Geben Sie am Telefon keinerlei Auskünfte über persönliche oder finanzielle Verhältnisse. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie im Zweifel Vertrauenspersonen hinzu. - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Bargeld oder Wertsachen. - Wenden Sie sich jederzeit an die örtliche Polizeidienststelle.

Die Polizeidirektion Landau ist immer unter der Telefonnummer: 06341 287-0 oder 06341 287-2010 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell