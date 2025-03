Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - BMW X5 stark beschädigt zurückgelassen - Zeuge mit E-Scooter bitte melden

Herford (ots)

(um)Das Verkehrskommissariat ermittelt derzeit in einem besonderen Fall einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (19.03.), um 14:15 Uhr, an der Salzufler Straße ereignete. Auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes parkte ein schwarzer BMW X5. Ein Junge auf einem E-Scooter beobachtete dann, wie ein einparkendes Fahrzeug den BMW beschädigte. Die Polizei geht davon aus, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000.- Euro entstand. Der Junge sprach dann noch mit der Fahrerin des BMW, welche später die Verkehrsunfallflucht bei der Polizei zur Anzeige brachte. Vor Ort notierte sich die Geschädigte nicht die Personalien des Zeugen. Das Verkehrskommissariat bittet daher einmal den Jungen mit dem E-Scooter sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Weitere Zeugen des Unfalls sind ebenfalls aufgefordert sich zu melden. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

