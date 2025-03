Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Weißer Transporter beschädigt Mauer

Vlotho (ots)

(um) Gestern Nachmittag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Bökenwiese in Valdorf. Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich weiße Transporters beschädigte durch ein unkontrolliertes Fahrmanöver eine Mauer eines dortigen Grundstückes. Durch den Zusammenstoß mit dem Kraftfahrzeug beschädigte der Verursacher einen Stützpfeiler der Mauer sowie die den Steinaufbau selbst. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000.- Euro. Der Fahrer, der den Zusammenstoß bemerkt haben muss, setzte die Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. In diesem Fall ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat Herford. Eine Anwohnerin des Hauses befand sich in der Küche und musste den Unfall mit ansehen. Die Zeugenaussagen werden derzeit zusammengetragen. Zusätzlich sicherten die Beamtinnen und Beamten vor Ort zurückgelassene Fahrzeugteile und nahmen den Unfall vor Ort auf. Die Polizei bittet in diesem Fall um weitere Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

