Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte setzen Baum in Brand - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(hd) Am Donnerstag (20.03.2025) wurden Zeugen gegen 16:10 Uhr auf eine Rauchentwicklung in einem am Baukamp in Bünde gelegenen Waldstück aufmerksam und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte suchten das Gelände ab und stellten fest, dass ein am Waldrand stehender Baum brannte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und eine Ausbreitung verhindern. Auffällig war, dass sich der Brand offenbar in einer Aushöhlung des Stammes entwickelt hatte. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass Unbekannte den Baum vorsätzlich oder fahrlässig in Brand setzten. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000,- Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 zu melden. Auch wenn das Frühjahr gerade erst begonnen hat - zum Teil besteht bereits jetzt eine erhöhte Waldbrandgefahr in Nordrhein-Westfalen. Aufgrund des geringen Niederschlages sind die Waldböden oft trocken. Waldbesucher sollten daher besonders achtsam sein. Grillen, Rauchen und offenes Feuer sind im Wald verboten. Bei einer erkennbaren Rauchentwicklung oder gar Flammenbildung in einem Gehölz sollte unmittelbar ein Notruf abgesetzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell