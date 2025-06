Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Flugunfall am 17.06.25 in Wangen i.A.

Wangen i. Allgäu (ots)

Segelflugzeug stürzt ab

Schwere Verletzungen hat eine 20 Jahre alte Segelfliegerin erlitten, die am Dienstag gegen 15 Uhr mit ihrem Segelflugzeug auf einer Wiese bei Leupolz abgestürzt ist. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau nach einem Windenstart auf einem Segelflug rund um das Segelfluggelände Kißlegg unterwegs. Aufgrund einer Fehleinschätzung der Thermik war der 20-Jährigen der Anflug auf den Flugplatz in Kißlegg nicht mehr möglich, weshalb sie eine Außenlandung durchführen wollte. Dabei überschätzte sie ihre Geschwindigkeit und das Segelflugzeug stürzte zu Boden. Die 20-Jährige konnte das Cockpit selbstständig verlassen und wurde im weiteren Verlauf vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Segelflugzeug wurde bei der Bruchlandung erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf 30.000 Euro beziffert. Experten der Polizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben an der Absturzstelle mit den Ermittlungen zur Absturzursache begonnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell