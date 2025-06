Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Balkon in Brand geraten

Ludwigshafen (ots)

Zu nicht unerheblichem Sachschaden kam es am Morgen des 14.06.2025 in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Büchner-Straße in Ludwigshafen. Vermutlich durch eine unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe geriet der Balkon der Wohnung eines 35-Jährigen in Brand. Trotz des schnellen Einschreitens von Polizei und Feuerwehr wurden der Balkon sowie die angrenzende Wohnung derart beschädigt, dass die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Der Bewohner muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Durch achtlos entsorgte Zigarettenreste kommt es sowohl im häuslichen Umfeld als auch in freier Natur immer wieder zu Bränden. Die Polizei weist darauf hin, insbesondere noch glimmende Zigarettenreste niemals in Mülltonnen oder Papierkörben zu entsorgen. Hierdurch können nicht nur Sachwerte, sondern auch Menschenleben gefährdet werden.

