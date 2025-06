POL-PPRP: Polizeibeamte bei Personenkontrolle verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend, den 15.06.2025, gegen 20:30 Uhr, setzten drei Kinder im Alter von acht bis elf Jahren eine Zeitung in Brand und warfen diese durch ein Kellerfenster eines Gebäudes in der Georg-Herwegh-Straße. Das Feuer griff auf mehrere dort gelagerte Autoreifen über, konnte jedoch durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Dank des schnellen Eingreifens blieb der Schaden auf die ...

