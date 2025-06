Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kinder entfachen Kellerbrand

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend, den 15.06.2025, gegen 20:30 Uhr, setzten drei Kinder im Alter von acht bis elf Jahren eine Zeitung in Brand und warfen diese durch ein Kellerfenster eines Gebäudes in der Georg-Herwegh-Straße. Das Feuer griff auf mehrere dort gelagerte Autoreifen über, konnte jedoch durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Dank des schnellen Eingreifens blieb der Schaden auf die betroffenen Gegenstände begrenzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

