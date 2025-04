Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferkabel entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Uhlandstraße; Tatzeit: zwischen 16.04.2025, 15.30 Uhr, und 17.04.2025, 07.00 Uhr; Kupferkabel im Wert von etwa 300 Euro entwendeten bislang Unbekannte von einer Baustelle in Bocholt. Das Geschehen spielte sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an der Uhlandstraße ab. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

