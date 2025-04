Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Paketlieferfahrzeug entwendet - Fahrzeug wieder aufgefunden

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Zum Pferdemarkt; Tatzeit: 16.04.2025, 14.15 Uhr; Ein Paketlieferfahrzeug entwendet hat ein bislang Unbekannter in Vreden. Am Dienstagmittag, gegen 14.15 Uhr, hatte der Fahrer das Fahrzeug an der Straße Zum Pferdemarkt unverschlossen abgestellt, während er gerade eine Zustellung vornahm. Als der Zusteller zu dem Lieferwagen zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser nicht mehr am Abstellort war. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später dank Ortungsfunktion in einer nahegelegenen Straße aufgefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind aus der Mittelkonsole persönliche Gegenstände des Fahrers entwendet worden. Zur weiteren Tatbeute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell