Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Ahauser Straße

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Ahauser Straße; Unfallzeit: 16.04.2025, 10.25 Uhr; Lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat ein 91-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Borken-Gemen. Der Borkener war mit einem Rollator auf dem Gehweg der Ahauser Straße in Richtung Gemen unterwegs. Gegen 10.25 Uhr wurde er in Höhe einer dortigen Tankstelle aus bislang ungeklärter Ursache von einem Sattelzug erfasst, der von dem Tankstellengelände kommend nach links in die Ahauser Straße abbiegen wollte. Der Rettungsdienst brachte den 91-jährigen Schwerstverletzten zunächst in das Borkener Krankenhaus. Später flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Uniklinikum. Der 43-jährige Tanklastwagenfahrer aus Borken erlitt einen Schock. Auch er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm den Unfall unter Hinzuziehung eines speziellen Unfallaufnahmeteams auf und leitete den Verkehr an der Ahauser Straße für den Zeitraum ab. Die Ermittlungen zur Ursache des Geschehens dauern an. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell