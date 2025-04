Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt an Karneval

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Marbecker Straße;

Tatzeit: 03.03.2025, 22.00 Uhr;

Nach einem Sexualdelikt an Rosenmontag in Raesfeld sucht die Polizei nun Zeugen. Nach Angaben der Geschädigten sei sie im Umfeld der großen Karnevalsparty am Rosenmontag gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Zuvor waren sich Täter und das jugendliche Opfer im Partyzelt begegnet. Die eigentliche Tat fand gegen 22.00 Uhr in dem angrenzenden Waldstück zwischen Marbecker Straße und Brökerstegge statt. Als zwei Männer mit einer Taschenlampe oder Handylampe auf einem angrenzenden Weg an der Tatörtlichkeit vorbeikamen, habe der Täter seine Handlungen abgebrochen und sich entfernt. Er wurde durch das Opfer wie folgt beschrieben: etwa 17-18 Jahre alt, circa 1,8 Meter groß mit leicht gebräunter Haut, braunen, nach vorne/unten gekämmten Haaren und schmal wirkenden Augen. Der junge Mann war mit einem orangefarbenen Overall, ähnlich einer US-Sträflingskleidung unterwegs. Darunter trug er ein weißes Oberteil. Zuvor auf der Party in dem Zelt war der Täter in Begleitung mindestens eines weiteren jungen Mannes mit nahezu identischer Beschreibung/Kostüm zusammen.

Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere die beiden Männer, die mit einer Taschenlampe oder Handylampe in dem Wald vorbeikamen, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion I in Borken, Tel. (02861) 9000, entgegen. (pl)

