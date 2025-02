Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche in Netphen und Kreuztal-Eichen - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Netphen / Kreuztal-Eichen (ots)

In der Nacht von Montag (24. Februar) auf Dienstag ist es in Netphen zu zwei und in Kreuztal-Eichen zu einem Einbruch gekommen.

In Netphen drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montagabend (18:00 Uhr) und Dienstagmorgen (06:00 Uhr) gewaltsam in eine Apotheke am Neumarkt ein. Der oder die Täter öffneten in der Apotheke offenbar unter anderem gezielt einen dort befindlichen Tresor. Neben Medikamenten erbeuteten die Täter eine größere Bargeldmenge. Nach ersten Ermittlungsergebnissen hielten sich zwei Tatverdächtige im Zeitraum zwischen 03:25 und 03:52 Uhr im Bereich der Apotheke auf. Es soll sich vermutlich um männliche Personen gehandelt haben. Eine Person war gegebenenfalls maskiert und trug Handschuhe.

Einen weiteren Tatort gab es in der gleichen Nacht in einem Kirchengemeindehaus an der Lahnstraße. Auch hier drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude ein. Innerhalb des Gemeindehauses wurden zahlreiche Türen aufgebrochen und diverse Schränke durchsucht. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Ob überhaupt etwas beziehungsweise was genau die Täter entwendet haben, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 21:00 Uhr (Montagabend) und 09:00 Uhr (Dienstagmorgen) gewesen sein. Eine Zeugin hat nachts gegen ca. 03:15 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen mit Taschen und Taschenlampen außerhalb des Objektes gesehen. Diese seien zuvor aus einem auf einem dortigen Parkplatz abgestellten schwarzen Pkw gestiegen.

In Kreuztal-Eichen kam es ebenfalls zu einem Einbruch. Hier gelangten der oder die Täter in eine Tierarztpraxis in der Kirbergstraße. Im Objekt gelang es den Einbrechern, unter anderem ein Tresor zu öffnen. Sie entwendeten auch hier Arzneimittel und Bargeld.

In allen drei Fällen ermittelt das Kreuztaler Kriminalkommissariat. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 entgegen.

