POL-SI: Polizei sucht Radfahrerin nach Verkehrsunfallflucht - #polsiwi

Bad Berleburg (ots) - Am Montagvormittag (24.02.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall in Bad Berleburg gekommen, bei dem eine 51-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der 85-Jährige war gegen 11 Uhr auf der Graf-Casimir-Straße unterwegs. Er beabsichtigte mit seinem Volvo nach rechts in die Poststraße abzubiegen. Nachdem er zunächst verkehrsbedingt anhalten ...

mehr