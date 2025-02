POL-SI: Nach tödlichem Verkehrsunfall: Identität der verunglückten Frau geklärt - #polsiwi

Freudenberg (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagmorgen (23.02.2025) und der Nacht zu Montag (24.02.2025) ist es zu einem Einbruch in eine Firma in Freudenberg gekommen. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Firmengelände an der Asdorfer Straße. Die Einbrecher öffneten dann gewaltsam mehrere Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Sie durchwühlten die Büroräumlichkeiten und brachen einen ...

