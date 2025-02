Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgängerin verstirbt nach Verkehrsunfall - Identität ungeklärt - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Sonntagabend (23.02.2025) ist eine Fußgängerin in Hilchenbach von einem PKW erfasst worden. Sie erlag in der Folge ihren Verletzungen.

Ein 53-Jähriger war gegen 19 Uhr auf der B 508 mit seinem Fahrzeug in Richtung Hilchenbach unterwegs. In Höhe der Kreuzung zu den Straßen Trift / Mühlenweg überquerte die Fußgängerin nach ersten Erkenntnissen unvermittelt die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste sie.

Die Frau blieb zunächst lebensgefährlich verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst behandelt. In der Folge verstarb sie im Krankenhaus.

Die Identität der Frau ist bislang nicht geklärt. Sie wird auf 60-65 Jahre geschätzt, hatte allerdings keine Ausweisdokumente dabei.

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch ein spezialisiertes Team aus Essen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfall und zur Identität der Frau werden durch das Verkehrskommissariat in Kreuztal geführt. Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise unter der 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell