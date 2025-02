POL-SI: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Täter hatte ein "schlüpfriges" Motiv -#polsiwi

Siegen (ots) - Am Samstagabend (22. Februar) findet eine Versammlung mit einem Aufzug durch die Siegener City statt. Um 17:00 Uhr beginnt die Versammlung zum Thema "Nie wieder ist jetzt - am Vorabend der Wahl: gegen Nationalismus und Rassismus. Für eine soziale Wende!" auf dem Kornmarkt in der Oberstadt. ...

mehr