Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Fahrraddiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Steinheim an der Murr ermittelt derzeit in zwei Fällen des Diebstahls in Murr gegen noch unbekannte Täter.

In der Nacht zum Mittwoch (20.11.2024) verschafften sich unbekannte Täter unbefugten Zutritt in eine Tiefgarage in der Lichtenbergstraße und entwendeten ein Pedelec des Herstellers Centurion im Wert von etwa 4.500 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss gegen Wegnahme gesichert, das von den Tätern gewaltsam durchtrennt wurde.

Am Mittwoch (20.11.2024) gingen ebenfalls noch unbekannte Täter zwischen 6.50 Uhr und 19.30 Uhr ähnlich vor und stahlen ein Peledec desselben Herstellers im Wert von rund 6.500 Euro. Dieses Zweirad war in einer Tiefgarage in der Bottenäckerstraße abgestellt und ebenfals mit Hilfe eines Schlosses gesichert.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Steinheim an der Murr unter der Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell