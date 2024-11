Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Fußgängerin mutmaßlich angefahren und schwer verletzt zurückgelassen

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsdelikts, das sich am Donnerstag (21.11.2024) gegen 18.30 Uhr in der Glemseckstraße in Leonberg ereignete.

Passanten fanden dort eine 45-jährige Fußgängerin schwer verletzt und bewusstlos am Boden liegend auf, wählten den Notruf und leisteten erste Hilfe. Die Frau wollte eine Fußgängerampel in der Glemseckstraße überqueren, als sie mutmaßlich von einem noch unbekannten Fahrzeuglenker angefahren wurde. Der Unbekannte setzte die Fahrt wohl fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände des mutmaßlichen Unfallhergangs sind derzeit noch ungeklärt. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

