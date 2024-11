POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (21.11.2024) zwischen 07:35 Uhr und 12:00 Uhr in Oberstenfeld ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in diesem Zeitraum mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen, in der Großbottwarer Straße nahe der Bushaltestelle Nussbaumweg, geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in ...

