POL-SI: BMW-Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und kollidiert mit Lkw - #polsiwi

Burbach-Holzhausen (ots)

Dieser Unfall am gestrigen Dienstagabend (25. Februar) ist den Umständen entsprechend glimpflich ausgegangen. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer verliert, vermutlich gesundheitsbedingt, die Kontrolle über sein Auto und gerät mehrfach in den Ge-genverkehr, wo er schließlich mit einem Lkw kollidiert.

Der 35-Jährige war gegen 17:45 Uhr auf der Bundesstraße B54 vom Siegerlandflughafen in Richtung Burbach-Würgendorf unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er während der Fahrt die Kontrolle über seinen Wagen, vermutlich aufgrund eines internistischen Vorfalls. Dabei geriet der BMW auf die Gegenfahrbahn und blieb dort zunächst stehen. Als ihm weitere Verkehrsteilnehmer zu Hilfe eilten, setzte sich der BMW erneut in Bewegung, fuhr zunächst durch den Grünstreifen, bevor er abermals auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer, der dem Auto entgegenkam, versuchte noch nach links auszuweichen. Als sich der Pkw seinerseits bereits links neben dem Lkw befand, steuerte der Wagen plötzlich nach rechts, so dass er mit dem Heck des Lkw kollidierte. Infolge des Zusammenpralls verletzte sich der 35-Jährige leicht.

Im Rahmen der medizinischen Versorgung waren neben dem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der auf der gesperrten Bundesstraße landete. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme, der Versorgung des 35-Jährigen und der Bergung des BMW war die B54 für rund zwei Stunden gesperrt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

