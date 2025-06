Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen - Innenstadt (ots)

Ein 40-jähriger Verkehrsteilnehmer verlor am Samstag, den 14.06.2025, gegen 07:00 Uhr, mutmaßlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in Kombination mit deutlichem Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kollidierte er mit zwei geparkten PKW. Ein durchgeführter vorläufiger Atemalkoholtest ergab 2,10 Promille. In der Folge wurde bei dem Verkehrsteilnehmer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsteilnehmer muss sich nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 0621 963-24150. E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

